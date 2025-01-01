Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 88
Folge 88: Haftbefehl

44 Min.Ab 12

Ein Gerichtsvollzieher alarmiert die Beamten wegen einer Schuldnerin, die zum wiederholten Male die Türe nicht öffnet. In der Wohnung finden sie einen fremden Mann vor. Eine Joggerin wird als vermisst gemeldet. Es sieht alles nach einem sexuellen Gewaltverbrechen aus. Doch das Blatt wendet sich. Auf Fußstreife beobachten die Beamten einen lauten Streit zwischen zwei Autofahrern. Plötzlich ergreift einer der Streithähne die Autoschlüssel und will fliehen ...

