Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Manga Tanja

SAT.1Staffel 8Folge 95vom 01.05.2025
Manga Tanja

Manga TanjaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 95: Manga Tanja

44 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12

Aus Angst, ihrer minderjährigen Tochter könnte bei einem unseriösen Filmdreh etwas zugestoßen sein, ruft eine Mutter die Polizei. In einem Schmuckgeschäft sorgt eine gefälschte Uhr für Ärger! Ist das tatsächlich ein Einzelfall oder verkauft der Juwelier noch mehr gefälschten Schmuck? Ein junger Mann steckt in Schwierigkeiten und gefährdet das Leben seiner ahnungslosen Schwester. Sie wird in ihrer Wohnung überfallen und um die Urne der Mutter beraubt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen