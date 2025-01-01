Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 39
44 Min.Ab 12

Auf dem Beifahrersitz eines Unfallwagens wird eine 14-Jährige verletzt aufgefunden. Vom Fahrer fehlt jede Spur! - Eine 39-jährige Mutter wird um 500 Euro bestohlen. Für sie ist klar: Es kann nur der Handwerker gewesen sein! - Aufgrund eines winselnden Hundes und durchgehendem Telefonklingeln aus einer Wohnung rücken die Beamten aus. Wo ist das Frauchen? - Auf Streife entdecken die Polizisten mitten auf der Straße einen Kühlschrank. Eine Radfahrerin ist dadurch schwer gestürzt!

SAT.1
