Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Auf Exchse

SAT.1Staffel 9Folge 49
Auf Exchse

Auf ExchseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 49: Auf Exchse

45 Min.Ab 12

Fiese Racheaktion: Nach der Trennung von ihrem Freund wird die Wohnung einer Frau restlos verwüstet. - Einsatz an einer Berufsschule. Eine Schülerin wird von ihrem Lehrer angefahren, doch wer ist hier das wahre Opfer? - Viel mehr als nur eine Ruhestörung: Was hat es mit den kreidebleichen Musikern und der ans Bett gefesselten Vermieterin auf sich? - Gefährliche Mitfahrgelegenheit: Eine Tramperin wurde in den Kofferraum eines PKWs gesperrt und hofft auf Rettung durch die Beamten.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen