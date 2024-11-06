Auf Streife
Folge 55: Mies behandelt
44 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Die Besitzerin eines Kosmetiksalons wird außer Gefecht gesetzt und anschließend ausgeraubt. - Die Beamten treffen auf eine Familie, die mit ihrem Wagen liegengeblieben ist. Schnell wird klar, dass hier etwas nicht stimmt. - Erpresserischer Hausgast: Ein vermeintlicher Einbrecher verhängt seine kriminellen Machenschaften in der Wohnung einer Frau. - Ein Exhibitionist treibt sein Unwesen in einem Park. Sobald er sich entblößt, verschwinden die Wertsachen seiner Opfer spurlos.
