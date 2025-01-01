Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 71
44 Min.Ab 12

Eine Frau sucht ihren Vater, nachdem dieser eine schwangere Frau anbrüllte. Die Ermittlungen führen zu einem Bordell! - Auf dem Weg zur Hochzeit bleibt der Kleinbus samt Hochzeitsgesellschaft liegen. Jemand hat die Reifen zerstochen! - Eine Frau wird von einem Mann belästigt, den sie über das Internet kennengelernt hat. Die Überraschung: Sie stehen sich näher als gedacht! - Ein Junge wird auf einer Halloween-Party angefahren - der Täter mischt sich unter die Partymeute!

