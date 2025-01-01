Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 22
44 Min.Ab 12

Ein Mann klaut die Plastik-Luftmatratze seiner Nachbarin. Die Frau ruft die Polizei. Doch was will der Dieb mit seinem ungewöhnlichen Diebesgut? - Am frühen Morgen bemerkt eine Anwohnerin einen Streit zwischen einem Zeitungsausträger-Paar und ihrem Nachbarn und ruft die Polizei. Plötzlich fallen zwei Schüsse. - Eine Frau beobachtet, wie ein Wagen in Schlangenlinien durch ihre Straße fährt und macht sich große Sorgen um den Fahrer.

