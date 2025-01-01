Auf Streife
Folge 28: Papa ist schwul!
45 Min.Ab 12
Ein Amateur-Fußballtrainer findet einen seiner Spieler nach dem Training leicht verletzt in der Umkleidekabine. Dieser behauptet, verprügelt worden zu sein, will aber den Täter nicht kennen. Sagt er die Wahrheit? - Während eines Spaziergangs fällt der Hund einer Rentnerin in einen See. Die panische Frau springt ihm hinterher und bringt sich dabei selbst in eine Notlage.
