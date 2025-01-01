Auf Streife
Folge 29: Nur über Tysons Leiche
45 Min.Ab 12
Der Kampfhund einer Hundeliebhaberin verstirbt ganz plötzlich. Sie vermutet, dass er vergiftet wurde. - Die Beamten müssen eine Rentnerin aus den Fängen falscher Wasserwerksmitarbeiter befreien. - Eine Kundin hat sich beim Sonnenbaden schwerste Verbrennungen im Gesicht zugezogen. Alles deutet darauf hin, dass das Solarium manipuliert wurde. Doch von wem und warum? - Und: Ein Mann ist sich sicher, dass soeben in den Imbisswagen seines Freundes eingebrochen wurde.
