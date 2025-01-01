Auf Streife
Folge 39: Pärchentherapie auf Abwegen
45 Min.Ab 12
Ein angetrunkenes Ehepaar hat Sex im Bett eines Möbelhauses. Die empörte Chefin fordert Schadensersatz für das versaute Ausstellungsstück. Als das Paar dafür nicht aufkommen möchte, ruft sie die Polizei. - Eine besorgte Frau ruft die Polizei, weil ihrer Mutter auf einer Kaffeefahrt Pillen im Wert von rund 1.500 Euro verkauft wurden. Sie befürchtet, dass die Rentnerin Opfer von Betrügern geworden ist.
