Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Pärchentherapie auf Abwegen

SAT.1Staffel 1Folge 39
Pärchentherapie auf Abwegen

Pärchentherapie auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 39: Pärchentherapie auf Abwegen

45 Min.Ab 12

Ein angetrunkenes Ehepaar hat Sex im Bett eines Möbelhauses. Die empörte Chefin fordert Schadensersatz für das versaute Ausstellungsstück. Als das Paar dafür nicht aufkommen möchte, ruft sie die Polizei. - Eine besorgte Frau ruft die Polizei, weil ihrer Mutter auf einer Kaffeefahrt Pillen im Wert von rund 1.500 Euro verkauft wurden. Sie befürchtet, dass die Rentnerin Opfer von Betrügern geworden ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen