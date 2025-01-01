Ein fast blutiger HochzeitstagJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 42: Ein fast blutiger Hochzeitstag
47 Min.Ab 12
Der Hochzeitstag eines Ehepaares endet mit dem Besuch der Polizei. Der geschockte Mann gibt an, von seiner Frau mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Aber warum? - Ein unbekannter Mann ohne Hose zieht eine Kundin in die Umkleidekabine und nötigt sie sexuell. Anschließend flüchtet er. Werden die Beamten den Täter finden, bevor er wieder straffällig wird? - Ein Vater geht auf den Turnlehrer seiner Tochter los, weil dieser in der Umkleidekabine Kameras installiert.
