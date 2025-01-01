Auf Streife
Folge 47: Gartenparty eskaliert
45 Min.Ab 12
Bei einer Gartenparty eskaliert ein Streit zwischen zwei Geschäftspartnern, woraufhin einer der beiden randaliert. Worum ging es bei dem Streit? - Die Reinigungskraft eines Supermarkts beobachtet, wie drei Männer an einem Sonntag eine ganze Reihe Einkaufswagen in einen Laster schaffen. Wird sie gerade Zeugin eines Diebstahls? - Eine Überraschung der besonderen Art: Ein junger Mann versucht seine Ex-Freundin mit einer außergewöhnlichen Aktion zurückzugewinnen.
