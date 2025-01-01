Auf Streife
Folge 52: Oma beißt zu
46 Min.Ab 12
Eine Rentnerin wird von drei Jugendlichen ihrer Uhr beraubt. Sie kann einer Diebin in den Arm beißen, den Raub aber nicht verhindern. Werden die Beamten die Täter fassen? - Ein Kfz-Mechaniker macht bei den Eltern seiner Freundin eine grauenhafte Entdeckung: Aus dem Kofferraum eines parkenden Autos dringen Hilfeschreie! - Die Polizisten werden zu einem verwüsteten Imbiss gerufen. Die Betreiberin hegt den Verdacht, dass ihr missratener Sohn und seine Freunde dahinter stecken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick