SAT.1Staffel 1Folge 53
45 Min.Ab 12

Eine Frau zweifelt an ihrem Verstand: Ihr Hund verschwindet auf unerklärliche Weise aus ihrem abgeschlossenen Wagen. - An einer Tankstelle streiten sich zwei Autofahrer um eine Zapfsäule. - Ein Streifenwagen und ein Neuwagen werden in einem Autohaus mit Pfeilen beschossen. Der Verkäufer ist außer sich vor Wut. Zum Glück hat die Überwachungskamera alles aufgenommen. - Und: Ein Betrunkener macht ein Nickerchen auf einem Autodach. Wie hat er sich ausgerechnet dorthin verirrt?

SAT.1
