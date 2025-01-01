Auf Streife
Folge 66: Respektlos
45 Min.Ab 12
Ein Siebenjähriger ruft die Polizei zu einem Getränkemarkt, in dem seine Mutter zu Boden geschlagen wurde. Wer steckt hinter dieser unfassbar brutalen Tat? - Eine Drag-Queen entdeckt ein Fahrzeug, das offenbar gegen einen Baum gefahren wurde. Von dem Fahrer fehlt jedoch jede Spur. - Ein Jogger wird um ein Haar während seiner Runde im Park von einem Gaunerpärchen abgezogen. Er aber kann einen der Täter überlisten. Als die Polizei eintrifft, tauscht der Tatverdächtige die Rollen.
