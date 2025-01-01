Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 67
46 Min.Ab 12

In der Nachbarschaft werden Mülltonnen von einem Unbekannten gesprengt. Können die Polizisten den Täter fassen? - Eine junge Frau öffnet die Haustür ohne sich zu vergewissern, wer davor steht. Eine Leichtsinnigkeit mit Folgen! - Und: Ein Schönheitschirurg ruft die Polizei, da seine Patientin behauptet, jemand sei ihr während ihrer Narkose an die Wäsche gegangen und habe sich danach im Bad eingesperrt. Handelt es sich um ein Missverständnis oder einen sexuellen Übergriff?

