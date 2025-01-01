Sexshop stellt Rechnung an VerstorbenenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 74: Sexshop stellt Rechnung an Verstorbenen
45 Min.Ab 12
Ein Sexshop stellt eine Rechnung für Erotikprodukte. Das Problem: Der angebliche Käufer lebt nicht mehr. - Eine Frau vermisst ihre demenzkranke Mutter. Sofort verständigen die Beamten die Kollegen von der Hundestaffel und begeben sich auf eine dramatische Suche. - Ein Hund wird brandheiß erwischt: Stromschlag am offenen Kabel. Das Tier stirbt. Warum gab es genau an dieser Stelle ein freigelegtes Kabel?
