76-jähriger sperrt seine Frau ein

SAT.1Staffel 1Folge 87
Folge 87: 76-jähriger sperrt seine Frau ein

46 Min.Ab 12

Ein Mann sperrt seine Frau zu Hause ein und will sie nicht wieder gehen lassen. Was hat ihn zu dieser Tat bewegt? - Ein Achtjähriger wird von einem Förster im Wald aufgegriffen. Kann es sein, dass der Junge nicht nur frische Luft schnappt, sondern bereits seit geraumer Zeit dort haust? - Eine Passantin findet am Straßenrand einen Jugendlichen mit Schnittverletzungen am Bein. Wie hat sich der 17-Jährige diese zugezogen?

