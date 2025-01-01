Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 94
45 Min.Ab 12

Ein Ladenbesitzer meldet der Polizei den Diebstahl einer wertvollen Modelleisenbahn. Wird ein achtjähriger Kunde sie zum Täter führen? - Einem Malergesellen wird vorgeworfen, drei Zwölfjährige gestalkt und fotografiert zu haben. Sofort wird der 28-Jährige verdächtigt, dass er ein Pädophiler sein könnte? - Jugendliche überfallen ein Paar und randalieren. Als sie von den Beamten gestellt werden, machen diese beim Überprüfen der geraubten Tasche eine erstaunliche Entdeckung.

SAT.1
