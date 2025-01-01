Auf Streife
Folge 105: Alles für's Abi
44 Min.Ab 12
Zwei Abiturientinnen waschen Autos auf einem Parkplatz. Unaufgefordert auch den Polizeiwagen - und beschädigen ihn! - Eine High-Society-Lady lässt sich in der Limousine zur Wache Köln-Mülheim bringen. Mit ihr der Gärtner, der sie bestohlen haben soll! - Eine Tierschützerin befreit die Nager in einer Tierhandlung. Als die Polizisten vor Ort sind, kommt ein Bewaffneter rein! - Ein Personalchef randaliert auf dem Revier.
