Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Lonely Baby

SAT.1Staffel 10Folge 106
Lonely Baby

Lonely BabyJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 106: Lonely Baby

45 Min.Ab 12

Babyschreie aus einem verlassenen Kinderwagen lassen die Beamten hellhörig werden. - Ein verprügelter 16-Jähriger im Apfelsinenkostüm sucht auf der Wache Köln-Mülheim Zuflucht. - Eine Bürokauffrau im Müllcontainer wird von einem Restaurantchef des "Containerns" bezichtigt. - Durch einen umgekippten Lkw werden zwei Autos in einen schweren Unfall verwickelt. Ein Großeinsatz für die Beamten der Streife und der Spezialisten!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen