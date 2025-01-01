Auf Streife
Folge 107: Läuft ihr Schmuckkästchen?
44 Min.Ab 12
Wegen Telefonstreichen sitzt ein Junge mit seiner Mutter auf der Wache Köln-Mülheim. Nachdem die Oma wegen einer Bombendrohung anruft, ist sie nicht mehr erreichbar! - Eine Blinde meldet auf dem Revier ihre Handtasche als gestohlen. Plötzlich gerät der Betreuer unter Verdacht. - Ein Mann zeigt an, dass der Nachbar mit seinem Jagdbogen ein Schwein im Garten erlegt hat. - Die Polizisten werden zu einer Überraschungsparty gerufen, auf der keine Gäste sind!
