SAT.1Staffel 10Folge 109
Folge 109: Sitter Sport

45 Min.Ab 12

Ein verunglückter Wagen weckt die Aufmerksamkeit der Beamten. Hinterm Steuer sitzt ein kleiner Junge. - Eine 18-Jährige versucht sich mit der Grillzange am Wache-Briefkasten. - In einem Getränkemarkt gehen die Polizisten dem Verdacht von gepanschtem Kölsch nach. - Beim Sturm auf ein Sonderangebot kommt es im Kaufhaus zu einer Schlägerei unter Kundinnen. Dann verunglückt auch noch eine Frau auf der Rolltreppe! Streifebeamte und Spezialisten ermitteln gemeinsam!

