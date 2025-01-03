Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 110vom 03.01.2025
45 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12

Verzweifelt betritt eine Pflegemutter die Wache Köln-Mülheim: Ihr Auto wurde samt Pflegetochter gestohlen! - Mit einem aufgesprengten Tresor kommt ein Mann aufs Revier: Wertvolle Fußball-Sammelhefte wurden entwendet! - Ein Rentner zerkratzt den Wagen des Chefs der Tochter. Es stellt sich heraus: Er hat bewusst dieses Auto gewählt! - Wegen Hilfeersuchens werden die Polizisten zu einem Schrottplatz gerufen. Dort finden sie den Wachhund mit Blut an der Schnauze vor ...

