SAT.1Staffel 10Folge 111vom 04.01.2025
45 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Bewaffnet mit der Kettensäge rächt sich ein Mann an seinem Nachbarn, der ihm angeblich die Äpfel aus dem Garten stiehlt! - Ein Sozialarbeiter wird bedroht: Er soll seine Beförderung ausschlagen! - Fassungslos entdeckt ein Vater in der Puppe seiner Tochter ein Mikrofon samt GPS-Sender! - In einem Antiquitätenhandel haben Brandstifter ein verheerendes Feuer entfacht. Gemeinsam versuchen Streifebeamte und Spezialisten die Tochter der Besitzer aus dem Flammen-Inferno zu retten!

