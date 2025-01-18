Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die diebische Elsa

SAT.1Staffel 10Folge 124vom 18.01.2025
Die diebische Elsa

Die diebische ElsaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 124: Die diebische Elsa

44 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Eine 16-Jährige wird vermisst. Die Spur führt die Beamten auf ein Schiff. Im Fokus der Ermittlungen steht die Freundin des Bruders. Ein 9-Jähriger betritt mit zwei toten Fischen die Wache Köln-Mülheim und behauptet: Der Stiefvater ist der Killer. In einem Altersheim bricht ein Senior zusammen. Zufällig war seine ehemalige Nachbarin bei ihm. Vor einem Kiosk prügeln sich ein Angestellter und ein vermeintlicher Dieb. Bei der Vernehmung der Chefin wendet sich das Blatt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen