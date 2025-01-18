Auf Streife
Folge 124: Die diebische Elsa
44 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Eine 16-Jährige wird vermisst. Die Spur führt die Beamten auf ein Schiff. Im Fokus der Ermittlungen steht die Freundin des Bruders. Ein 9-Jähriger betritt mit zwei toten Fischen die Wache Köln-Mülheim und behauptet: Der Stiefvater ist der Killer. In einem Altersheim bricht ein Senior zusammen. Zufällig war seine ehemalige Nachbarin bei ihm. Vor einem Kiosk prügeln sich ein Angestellter und ein vermeintlicher Dieb. Bei der Vernehmung der Chefin wendet sich das Blatt.
