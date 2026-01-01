Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das piekt doch nur

SAT.1 Staffel 10 Folge 131
45 Min. Ab 12

Eine Mutter hegt den Verdacht, dass der Vater die gemeinsame zehnjährige Tochter entführt hat. - Drei rüstige Rentnerinnen betreten die Wache Köln-Mülheim, um einen Café-Besitzer anzuzeigen. Seinetwegen ist eine von ihnen gestürzt! - Eine 24-Jährige wird kaum ansprechbar in einer Beach-Bar aufgefunden. Wer hat versucht, ihre Abreise aus dem Urlaub zu verhindern? - Eine Prostituierte wird Opfer eines Säureanschlags! Wer hat ihr das angetan?

