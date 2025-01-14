Rätselhafte EreignisseJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 132: Rätselhafte Ereignisse
45 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Eine 30-Jährige betritt verängstigt die Wache Köln-Mülheim: Sie befürchtet ihren gewaltbereiten Ex in ihrer Wohnung! - Fassungslos bringt ein Maler sein Gemälde aufs Revier: Kurz vor der Abholung der verkauften Werke hat sich jemand an ihnen ausgetobt! - Mitten auf der Straße steht ein Taxi mit offener Motorhaube! Vor ihm: Eine verzweifelte Fahrerin und ein wütender Gast! - Da die Bremsen eines Rollers versagen, nietet ein Mann seinen Nachbarn um!
