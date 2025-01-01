Schlüssel weg, Auto kaputt, Haus leerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 158: Schlüssel weg, Auto kaputt, Haus leer
45 Min.Ab 12
Eine Lektorin meldet ihre Handtasche als gestohlen. Als sie die Wache verlässt, zersticht ein Mann gerade ihre Autoreifen! - Eine Frau in Unterwäsche plant eine sexy Überraschung für ihren Mann. Doch der wird niedergeschlagen und landet bewusstlos vor dem Revier! - Im Fitnessstudio verletzt sich eine Frau beim Training. Offenbar wurde das Gerät manipuliert! - Ein Mädchen vermutet den Diebstahl ihres Lieblingshasen vom Nachbarshof und alarmiert die Polizei.
