Auf Streife
Folge 165: Meine Herren
44 Min.Ab 12
Aus einem Haus dringen seltsame Geräusche. Als die Polizei klingelt, öffnet eine Frau im aufreizenden Putzfrauenkleid! - Auf dem Revier möchte ein 35-Jähriger seine Schwester wegen Körperverletzung anzeigen! - Ein Auto mit einem Wohnwagen fährt auf den Wacheparkplatz in Köln-Mülheim. Auf dem Weg in den Urlaub ist die Tochter verschwunden! - Kurz vor einer Theaterpremiere werden die Requisiten und das Kostüm der Zauberin zerstört! Wer hat es auf sie abgesehen?
