Auf Streife
Folge 166: Billige Auswege
45 Min.Ab 12
Nach einem Wohnungsstreit wird ein Mann bewusstlos aufgefunden. Ein weiterer Ohnmächtiger liegt in der Badewanne. - Ein verschrecktes Mädchen wird von einem Fremden auf die Wache Köln-Mülheim gebracht. Stundenlang irrte sie alleine umher! - Eine Ladeninhaberin meldet einen bizarren Mann, der Frauenklamotten anprobiert. Bei der Befragung weiß sie von nichts mehr. - Eine Frau findet ihre Wohnung verwüstet vor. Hatte der Einbrecher einen Schlüssel?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick