Auf Streife
Folge 167: Schlüpfer Hüpfer
44 Min.Ab 12
An einem Bettlaken seilt sich ein Mann vom Balkon ab. Oben steht eine Frau mit der Schere in der Hand! - Folgen eines Überfalls: Mit tiefen Schnitten im Gesicht betritt eine junge Frau die Wache Köln-Mülheim! - Bei einer Superhelden-Kinovorstellung geraten zwei kostümierte Superhelden aneinander. Als der eine das Popcorn über den anderen schüttet, regnet es Geldscheine! - Erst wird einer Frau Schmuck aus der Wohnung gestohlen, dann geistert ein suspekter Mann durch den Flur!
