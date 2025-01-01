Auf Streife
Folge 168: Houdinis Nachfolger
45 Min.Ab 12
Während eines gefährlichen Entfesslungstricks verschwindet ein Magier spurlos! - Eine aufmerksame Frau hat einen suspekten Mann mit einer Schusswaffe in einem Mehrfamilienhaus gesehen! - Mit einer verstaubten Kiste steht eine 40-Jährige auf der Wache Köln-Mülheim. Sie hat die Kiste samt einem Geständnis auf dem Dachboden des verstorbenen Vaters gefunden! - Einbruch im Getränkehandel: Geöffnete Bierflaschen einer bestimmten Marke geben den Beamten Rätsel auf.
