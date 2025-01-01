Auf Streife
Folge 171: Friedhof der Kuscheltiere
44 Min.Ab 12
Schockiert betritt eine Mutter die Wache Köln-Mülheim: Im Kinderzimmer spielte der Fünfjährige mit einer Waffe! - Ein Abiturient ist nackt mit Folie an einen Baum gewickelt! Um den Hals hängt ein Schild: "Ich bin ein perverses Schwein". - Mit Wertgegenständen bepackt steht ein Mann auf dem Revier. Ein Kommissar hat ihn zum Eigenschutz dazu aufgefordert! - Da eine Frau sich über die Basketballer beschwerte, kassiert sie eine blutige Nase. Auch die Spieler bekommen ihr Fett ab!
