Auf Streife
Folge 172: Wo der wilde Kerl wohnt
45 Min.Ab 12
Eine Frau wählt panisch den Notruf - im Wald ist ein Wilder hinter ihr her! - Eine Vierjährige löst am Streifenwagen den Alarm aus. Ein Mann behauptet, der Vater zu sein, doch die Kleine wird panisch. - Kurz vor dem Wettkampf wird einem Allergiker sein Beachvolleyball-Trikot mit Mehl manipuliert, wodurch er nicht teilnehmen kann! - Das Kaninchen einer 12-Jährigen wird entführt! Sie befürchtet, dass es im Kochtopf landet ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick