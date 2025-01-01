Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 10 Folge 172
Folge 172: Wo der wilde Kerl wohnt

45 Min. Ab 12

Eine Frau wählt panisch den Notruf - im Wald ist ein Wilder hinter ihr her! - Eine Vierjährige löst am Streifenwagen den Alarm aus. Ein Mann behauptet, der Vater zu sein, doch die Kleine wird panisch. - Kurz vor dem Wettkampf wird einem Allergiker sein Beachvolleyball-Trikot mit Mehl manipuliert, wodurch er nicht teilnehmen kann! - Das Kaninchen einer 12-Jährigen wird entführt! Sie befürchtet, dass es im Kochtopf landet ...

