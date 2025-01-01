Auf Streife
Folge 23: Klassenfahrt mit Folgen
45 Min.Ab 12
Wutentbrannt betritt eine Mutter mit ihrem Sohn die Wache Köln-Mülheim: Auf der Klassenfahrt hat sich die Lehrerin an den Jungen rangemacht! - Nach einem Diebstahl verdächtigt die Dame des Hauses eine Spendensammlerin. Bewahrheitet sich der Verdacht? - Eine 18-Jährige verschwindet nach einer Party. Besorgt erstattet die Mutter eine Vermisstenanzeige. - Ehekrach im Mehrfamilienhaus: Grund ist die Affäre des Mannes mit der Sekretärin! Dann wird diese verletzt aufgefunden!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick