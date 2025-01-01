Auf Streife
Folge 30: Wildschwein gehabt
44 Min.Ab 12
Eine Landwirtin weicht einem Wildschwein aus. Obwohl es verletzt am Straßenrand liegt, beteuert sie, es nicht angefahren zu haben! - In einem Hotel liegt eine gefesselte Frau in Unterwäsche in einem Bett voller Chilischoten! - Nach einem Disco-Besuch verschwindet eine junge Frau. Ein Partygast soll dafür verantwortlich sein! Später liegt sie vor der Wache Köln-Mülheim ... - Mit einer Kühlbox betritt ein Mann das Revier in Köln-Mülheim. Inhalt der Box: Der tote Hund der Chefin!
