Auf Streife
Folge 37: Gehaltverbrechen
45 Min.Ab 12
Ein Paar zeigt auf der Wache Köln-Mülheim den Chef wegen Lohndumpings an. Kurz darauf der Notruf: Überfall auf den Chef! - Ein ehemaliger Junkie zeigt sich wegen eines zurückliegenden Einbruchdiebstahls in einem Kiosk selbst an. Zeitgleich rumst es lautstark vor dem Revier! - Nachdem ein Ex-Häftling auf den Freund seiner Ex-Frau getroffen ist, findet man diesen brutal niedergeschlagen vor! - Rauchschwaden über einem Schrottplatz wecken die Aufmerksamkeit der Polizisten ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick