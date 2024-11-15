Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 10Folge 39vom 15.11.2024
Folge 39: Goldfinger

44 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Eine Frau wird um ihr Insulin bestohlen, als sie einer lebenden Statue zuschaute. - In einem Restaurant werden "Upskirting"- Fotos beim vorbestraften Chef gefunden. Hat er seinen Mitarbeiterinnen unter den Rock fotografiert? - Auf der Wache Köln-Mülheim will eine Frau ihren Ex-Freund anzeigen. Später kommt sie jedoch ins Wanken. - Als eine Mutter mit der Freundin ihres Sohnes nach Hause kommt, finden sie dort die angeblich neue Lebensgefährtin vor. Vom Sohn keine Spur.

