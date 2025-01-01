Auf Streife
Folge 43: Gefangen
44 Min.Ab 12
Nachdem eine Schwangere die Toilette benutzt, bemerkt eine junge Mutter, dass sie beklaut wurde. - Eine Kneipenschlägerei mit Axt und Keule sorgt für großen Ärger. Doch was ist der verheulten Frau in der Ecke passiert? - Eine Schülerin glaubt, ihre Schwester gesehen zu haben, die vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist! - In einem geangelten Fisch wird ein Ehering gefunden. Auf der Wache Köln-Mülheim wird nach dem Besitzer gesucht.
