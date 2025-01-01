Auf Streife
Folge 52: Kentucky schreit Spicken
44 Min.Ab 12
Ein Vater schleppt einen Lehrer auf die Wache Köln-Mülheim: Er hat Beweise, dass der seine Tochter sexuell belästigt! - Ein Handwerker verursacht einen Kurzschluss auf dem Revier, weil er betrunken gearbeitet hat. - Zwei Stunden vor der Hochzeit hat sich jemand böswillig an der Deko und dem Buffet ausgelassen. Wer sabotiert die Trauung? - Bei einem Hausbesitzer wird das zweite Mal in Folge eingebrochen! Diesmal hat er den Einbrecher erwischt ...
