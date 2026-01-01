Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Hammer Frau

SAT.1Staffel 10Folge 53
Hammer Frau

Auf Streife

Folge 53: Hammer Frau

44 Min.Ab 12

Auf der Wache Köln-Mülheim möchte ein Junge seine Mutter abholen. Kurz zuvor hat ein Polizist sie in Gewahrsam genommen. Doch es liegt nichts gegen sie vor. Ein Dieb wird von der Hausherrin beobachtet, wie er sich unerlaubt Zutritt in ihr Haus verschafft - mit einem Schlüssel. Ein Abschleppwagen erreicht das Revier: Ein wütender Mann befindet sich im abgeschleppten Auto. Ein Mann flippt in einem Studio aus, weil er seine Freundin mit dem Musikproduzenten beim Fummeln ertappt.

SAT.1
