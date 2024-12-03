Den Vogel abgeschossenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 74: Den Vogel abgeschossen
44 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Ein Falkner betritt mit seinem Greifvogel die Wache Köln-Mülheim. Das Tier wurde während seines Fluges beschossen! - Beim Verlassen des Reviers finden die Beamten ein ausgesetztes Baby vor der Tür! - Kurz vor einem Brunch-Event in einem Restaurant wird eine Kellnerin dabei erwischt, wie sie sich über das Essen hermacht. Hat sie für das Chaos gesorgt? - Auf Streife treffen die Polizisten auf eine verletzte Frau. Angeblich hat sie ein Auto angefahren und ist dann geflüchtet ...
