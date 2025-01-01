Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das ist alles nur Ge-Cloud

SAT.1Staffel 10Folge 75
Das ist alles nur Ge-Cloud

Das ist alles nur Ge-CloudJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 75: Das ist alles nur Ge-Cloud

44 Min.Ab 12

Einer Abiturientin wird der Rucksack mit ihren Prüfungsunterlagen gestohlen. Da sich ihr Handy darin befindet, schalten die Polizisten die Ortung ein. - Ein Einbruch lässt die Beamten ausrücken. Vor Ort treffen sie auf zwei Männer, die sich als die Mieter ausgeben. - Gerade als eine Frau alle Gurkengläser einer Marke kauft, kommt ihr eine Kundin dazwischen. - In einer ruhigen Straße rast ein Wagen immer wieder auf und ab. Plötzlich läuft eine Frau vor das Auto!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen