Auf Streife
Folge 76: Leinenpflicht - kenn ich nicht!
44 Min.Ab 12
Eine Mutter betritt mit ihrer Tochter die Wache Köln-Mülheim: Die Kleine wurde von einem leinenlosen Hund umgerannt. Der geparkte Wagen einer Frau hat einen dicken Lack-Kratzer. Ein Zettel mit "Vollidiot" gibt den wichtigen Hinweis. Das Fahrrad eines Bahn-Kontrolleurs wurde demoliert - und der einzige Zeuge verweigert die Aussage. Im Garten eines Koi-Karpfen-Züchters schleicht nachts ein Mann umher. Als die Beamten eintreffen, finden sie einen mit Salzsäure Verletzten vor.
