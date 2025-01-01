Auf Streife
Folge 81: Jung, männlich, gestört
44 Min.Ab 12
Ein Mann meldet auf der Wache Köln-Mülheim seine Frau als vermisst. Dann geht der Notruf einer Entführten ein! - Einer Sportlerin wird der Autoschlüssel aus der Aufbewahrungsbox gestohlen. War es die Kollegin, die zuvor im Wettkampf verlor? - Ein 16-Jähriger wird im Park aufgegriffen und aufs Revier gebracht! Was macht der Teenie während der Schulzeit dort? - Eine Ratte fällt dem Schrecken einer Frau zum Opfer. Eine Futterspur lässt darauf deuten, dass sie angelockt wurde!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick