Auf Streife
Folge 83: Höllenfahrt
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet eine tote Ratte vor ihrer Tür und sucht Hilfe auf der Wache Köln-Mülheim. Das ist nicht der erste Vorfall! - Eine Lehrerin beobachtet, wie Schüler etwas von einer Brücke werfen! - Bepackt mit einem Karton voller Kätzchen betritt eine Frau das Revier. Sie vermutet, dass ihr Nachbar sie ausgesetzt hat! - Bei einem Einbruch wird der Erinnerungsdiamant aus der Asche des verstorbenen Vaters gestohlen. Für die Tochter ist klar: Es war der neue Partner ihrer Mutter!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick