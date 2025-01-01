Auf Streife
Folge 89: Schein-Heilig
44 Min.Ab 12
Auf der Wache Köln-Mülheim zeigt eine Frau ihren Ex-Mann an, weil er sie angriff, als sie Unterhalt forderte. - Als ein Senior einem Fahrschulauto ausweicht, verletzt er sich. Angeblich war es der Nachbarsjunge, der es auf ihn abgesehen hat! - Ein Junge wird beim Betteln von der Polizei aufgegriffen. Er erzählt, er habe Geld für die Op des Opas sammeln wollen. - Während eines Krimi-Dinners einer Firma, bricht eine Mitarbeiterin zusammen. Ihr wurde wohl etwas untergemischt!
