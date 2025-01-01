Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die "perfekte" Frau

SAT.1Staffel 10Folge 90
Die "perfekte" Frau

Die "perfekte" FrauJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 90: Die "perfekte" Frau

45 Min.Ab 12

Mit letzter Kraft schleppt sich ein Mann auf die Wache: Bei einem Spaziergang mit seiner querschnittsgelähmten Freundin wurde diese entführt! - Auf Streife finden die Beamten eine betrunkene, halbnackte Frau, die übel zugerichtet wurde! - Eine Seniorin kommt auf die Wache, weil sie einen blutigen Dreizack mit Stofffetzen gefunden hat! - Eine Frau kehrt von einem Auslandsaufenthalt zu ihrem Freund zurück und trifft in der Wohnung auf einen Fremden, den sie niederschlägt!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen