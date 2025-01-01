Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Filmriss

SAT.1 Staffel 10 Folge 93
Filmriss

FilmrissJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 93: Filmriss

45 Min. Ab 12

Verstört sitzen zwei Männer auf dem Revier: Einer von ihnen ist morgens mit einem blutigen Messer in der Hand aufgewacht! - In einer Wohnsiedlung wird eine bewusstlose Autofahrerin gefunden! Auf dem Boden ist Blut, doch von wem ist es? - Eine Trainerin betritt die Wache: Ihr Handy wurde gestohlen! Zudem erschien ihre Tochter nicht an dem vereinbarten Treffpunkt. - Eine Enkelin wollte ihrem Opa bei der Wohnungsbesichtigung helfen. Er ist allerdings nicht vor Ort!

